ماذا يفعل الإسبانى خوسيه ربييرو فى أول مباراة قبل بدء مشواره مع الأهلى؟

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للأهلى، أول مباراة له في القيادة الفنية للمارد الأحمر أمام باتشوكا المكسيكى منتصف ليل اليوم الأحد، فى مباراة ودية على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامى الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

وستكون مباراة باتشوكا المكسيكى ضربة البداية للجهاز الفني قبل المشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق 14 يونيو الجارى بمواجهة إنتر ميامى الأمريكي.

ونستعرض ماذا يفعل ربييرو في أول مباراة قبل مباراة باتشوكا المكسيكى..

بدأ الإسبانى خوسيه ربييرو مشواره مع إنتر توركو الفنلندى بالفوز على ماريهامن الفلندى بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدورى الفلندى.

وكرر الإسبانى خوسيه ربييرو نجاحه في أول مباراة له مع فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى بالفوز على نادي موروكا سوالوز بهدف نظيف في الدورى الجنوب أفريقي.

موعد مباراه الاهلي وباتشوكا الوديه

وعن مباراة باتشوكا، أكد الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جاهزية الفريق لخوض مباراة باتشوكا الودية، التى تجمع الفريقين استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: المواجهة مهمة لنا، وسوف نستغلها بشكل مناسب، للتحضير لمباريات البطولة، والفريق يستعد بقوة لمباراة الافتتاح، إلى جانب التعرف على المنافس بشكل أكبر، للوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية قبل اللقاء.

وأضاف: منذ أن وصلنا إلى هنا نحاول التعرف على قدرات اللاعبين بشكل كاف من خلال التدريبات، ولم نتوصل إلى الشكل النهائى للتشكيل، خاصة أن الفترة كانت قصيرة للغاية منذ تولى المهمة، وسوف نعمل على استغلال العناصر المتاحة، وما يهمنا أن يكون أداء اللاعبين متماشيًا بشكل سريع مع الجوانب الفنية التى نركز عليها.

وأكد ريبيرو أن أى فريق يشارك فى بطولة بحجم كأس العالم للأندية يسعى لتحقيق أفضل النتائج ولمرحلة متقدمة، وأن الأهلى سوف يصب تركيزه على كل مباراة بشكل مستقل، حتى يمكن أن يصل لتحقيق أهدافه.