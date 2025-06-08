شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على إنبى ويضرب موعدا مع سيراميكا فى نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

فاز البنك الأهلى على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم لأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدف إنبى أحمد العجوز في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل أسامة فيصل للبنك الأهلى فى الدقيقة 85 من ركلة جزاء، ثم أضاف ذات اللاعب الهدف الثانى من ركلة جزاء أيضاً، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وضرب البنك الأهلى موعداً مع سيراميكا فى نهائى كأس عاصمة مصر يوم 12 يونيو الجاري، حيث صعد الأخير على حساب الإسماعيلى.

تشكيل البنك الأهلى أمام إنبى

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع ..أمير مدحت، داو سيريل، محمد عبد الغني، اسحاق يعقوبو، هشام صلاح.

خط الوسط..محمد فتحي، احمد ربيع، احمد مدبولي.

خط الهجوم..أسامة فيصل، ياو انور.

بدلاء البنك الأهلى أمام الزمالك

أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، أحمد ريان، محمد إبراهيم، سيرجي أكا، أحمد النادري، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيوني، جريندو.

تشكيل إنبى أمام البنك الأهلى

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة.

خط الوسط : أحمد العجوز – زياد كمال – حامد عبد الله.

خط الهجوم : محمد حتحوت – أحمد أمين أوفا – رفيق كابو.

بدلاء إنبي أمام البنك الأهلى

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن سمير، سيف سفاجا، مودى ناصر، خالد أحمد حسن، محمد سمير، علي محمود، هشام عادل، صلاح زايد، أحمد زكي.