شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم الإسماعيلى مرة ثانية ويتأهل إلى نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق سيراميكا إلى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على الإسماعيلى 1-0 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة، بعدما سبق وفاز سيراميكا بثنائية نظيفة خلال لقاء الذهاب الذي اُقيم على ملعب الإسماعيلية الأسبوع الماضي.

أحرز هدف سيراميكا محمد رضا في الدقيقة 24 لتفوز كتيبة علي ماهر بثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا في نهائي البطولة الأربعاء المقبل مع الفائز من إنبى والبنك الاهلى.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر مواجهة الإسماعيلي بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: "عبد الله جمال، مروان حمدي، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، علي الملواني، حسن صابر، إيريك تراوري".