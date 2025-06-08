شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تتعاقد مع قنوات ESPN وقناة ديزنى بلس لإذاعة ودية الأهلى وباتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتمت الشركة المتحده للرياضه تعاقدها مع قنوات ESPN الرياضية وقناه ديزني بلس لإذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي التي تنظمها الشركة يوم 8 يونيو باستاد Chase بمدينة ميامي الأمريكية استعدادا لخوض النادي الأهلي مباريات كاس العالم للأندية 2025 ومباراته الأولى في البطولة أمام فريق إنتر ميامي.

تعتبر هذه الخطوة حدثا غير مسبوقة، حيث تعتبر شبكة قنوات ESPN واحدة من أضخم الشبكات الرياضية في الولايات المتحدة والعالم، وتمتلك حقوقا حصرية للعديد من المناسبات الرياضية على مدار العام.

وستقوم ESPN بتغطية وإذاعة المباراة على الهواء، ليس فقط في المكسيك ولكن في جميع دول أمريكا اللاتينية، وسيتم نقل المباراة عبر قنوات أون سبورت المصرية.

مباراة الاهلي وباتشوكا تمثل واحدة من أهم خطط الشركة المتحدة للرياضة للخروج بالفرق المصرية الكبرى إلى جميع أنحاء العالم بعد توسعها في المنطقة العربية منذ سنوات وبداية لتنظيم أحداث رياضية أخرى بأطراف مصرية في مناطق أخرى.