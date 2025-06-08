ماذا قال لاعبو الأهلي عن المشاركة فى كأس العالم للأندية؟

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر لاعبو النادى الأهلى ، بفارغ الصبر، ضربة البداية فى انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي يبدأها المارد الأحمر بمواجهة قوية أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يوم 14 يونيو، ثم يواجه بالميراس البرازيلي 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.

المشاركة فى كأس العالم للأندية حلم كبير لمعظم اللاعبين، كما أنها محفل كبير يتألق خلالها لاعبو الأهلى الذين شاركوا في البطولة أكثر من مرة.

نستعرض ماذا قال لاعبو الأهلى عن المشاركة في كأس العالم للأندية..محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية

أعرب محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد مع الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية فى نسختها الجديدة، مؤكدًا أنها بطولة تحمل مكانة خاصة لديه، وأن ذكرياته فيها ستظل خالدة على مدار مشواره الكروي.

وقال محمد هاني، "بطولة كأس العالم للأندية لها مكانة كبيرة جدًّا عندي.. هى واحدة من أقرب البطولات لقلبي، وشرفت بالمشاركة فيها خمس مرات، وهذا بحد ذاته شرف كبير لأى لاعب. هناك لحظات لا تُنسى، منها إحراز هدفى فى مرمى مونتيري، والفوز يومها بهدف دون رد، وكنت فخورًا وقتها أننى ساهمت فى فوز مهم رغم غياب عدد من زملائى الدوليين، وكانت مباراة استثنائية".

وأضاف هاني، "جيلنا نجح فى حصد ثلاث ميداليات برونزية، وهذا إنجاز كبير فى تاريخ النادى الأهلي، خاصة أن عددًا قليلًا من الأجيال شارك فى البطولة وحقق هذا الكم من النجاحات. خضنا مواجهات قوية أمام فرق بحجم بايرن ميونيخ وريال مدريد، ورغم صعوبة المواجهات، لكن كانت تجارب مميزة زادتنا خبرات، وأظهرت لنا ما تعنيه هذه البطولة على المستوى العالمي".

وعن سر تألقه اللافت فى بطولات كأس العالم للأندية، قال هاني: "لا يوجد سر معين.. نحن نؤدى عملنا بكل اجتهاد وجدية فى كل بطولة، ولكن بطولة كأس العالم للأندية لها طابع خاص، وتنظيمها دائمًا ما يكون رائعًا، والاستادات وأجواء المباريات تساعد أى لاعب على تقديم أفضل ما لديه.. أشعر أننى محظوظ بمشاركتى فى هذه البطولة مرات عديدة، وهذا إنجاز شخصى مهم فى مسيرتي".

أعرب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام مجددًا لصفوف الفريق قائلا، "أكيد أشعر بسعادة وفخر كبير لوجودي مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، خاصة أن هذه النسخة تُقام بالنظام الجديد الذي يشهد مشاركة عدد أكبر من الأندية والنجوم حول العالم، مما يمنح البطولة أهمية استثنائية". وأضاف فتحي، "قرار انضمامي للفريق في هذه البطولة جاء بالتنسيق مع إدارة النادي الأهلي، وهو ما أقدّره كثيرًا، وأشعر بالامتنان على ثقته ودعمه. مشاركتي في البطولة هي مسئولية كبيرة وشرف كبير في نفس الوقت، وأسعى لتقديم كل ما أملك من أجل الفريق". وتابع لاعب الوسط، "رغم غيابي عن الفريق لفترة، إلا أنني لم أشعر بالغربة على الإطلاق. الأجواء بين اللاعبين أكثر من رائعة، تجمعنا علاقة قوية تسودها المحبة والاحترام، وأنا سعيد للغاية بوجودي وسط هذه المجموعة، وأشعر بأنني لم أغب أبدًا". وأكمل، "أتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق، وكلنا لدينا نفس الهدف، وهو أن نُقدم بطولة تليق باسم النادي الأهلي، ونتجاوز دور المجموعات ونذهب بعيدًا في البطولة، بإذن الله". بن رمضان: أجواء المعسكر رائعة.. وانضمامى للأهلي جاء فى توقيت مثالي

بن رمضان: أجواء المعسكر رائعة.. وانضمامى للأهلي جاء فى توقيت مثالي أبدى محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سعادته بتواجده بين صفوف المارد الاحمر في معسكر الإعداد المقام حاليا في أمريكا؛ استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكدا على أن الأجواء غاية في الروعة، واستقبال اللاعبين أسعده كثيرا مشددا على أنه يسعى لتقديم كل ما لديه لإسعاد الجماهير. وقال بن رمضان، فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه، انضمامي للأهلي جاء في توقيت مثالي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وأظن أن هذا كان أفضل توقيت؛ للمساهمة في تحقيق طموحات الأهلي وجماهيره التي أحسنت استقبالي، وأتمنى أن أسعدهم مثلما أسعدوني بهذه الحفاوة في الاستقبال. وأضاف، خضت أول مران مع الفريق، وكنت سعيدا للغاية بالاستقبال، وشعرت أن الفريق كله أسرة واحدة، وهذا أفضل ما يميز الأهلي، وأتمني أن يحدث انسجام سريع بيني وبين جميع اللاعبين ونعتاد على طريقة اللعب سريعا، خاصة أن الأجواء في معسكر الفريق طيبة للغاية وتساعد أي لاعب على تقديم افضل ما لدية لإسعاد الجماهير. وأوضح: الأهلي يضم لاعبين كبار وعلى مستوى فني رائع، وقد تحدثت كثيرا مع إمام عاشور على متن الطائرة وتعرفت عليه، وكذلك تعرفت على محمد مجدي أفشة صاحب الظل الخفيف، ويوما بعد الآخر سوف نتعرف جميعا على بعضنا البعض والمهم أنني الآن أصبحت فردا فضمن أسرة الأهلي التي اعتز بها كثيرا. تريزيجيه: كأس العالم للأندية ليست السبب في عودتيومن جانبه أكد تريزيجيه: "بطولة كبيرة جدا، ولأول مرة تقام بهذا النظام، وأي لاعب يحلم بالمشاركة ‏بها، ولكنها ليست السبب في عودتي للأهلي، فقد سبق أن شاركت في كأس العالم للأندية مع الأهلي ولعبت في البريميرليج والدوري الأوربي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة للمشاركة في كأس ‏العالم مع منتخب مصر، ولهذا فإنني عائد من أجل الأهلي وليس من أجل بطولة بعينها".‏ تريزيجيه: كأس العالم للأندية ليست السبب في عودتيومن جانبه أكد تريزيجيه: "بطولة كبيرة جدا، ولأول مرة تقام بهذا النظام، وأي لاعب يحلم بالمشاركة ‏بها، ولكنها ليست السبب في عودتي للأهلي، فقد سبق أن شاركت في كأس العالم للأندية مع الأهلي ولعبت في البريميرليج والدوري الأوربي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة للمشاركة في كأس ‏العالم مع منتخب مصر، ولهذا فإنني عائد من أجل الأهلي وليس من أجل بطولة بعينها".‏

حمدى فتحى: التواجد مع الأهلي شرف كبير.. وأثق فى قدرتنا على تقديم بطولة مميزة