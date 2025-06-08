شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه إلى ملعب chase لمواجهة باتشوكا استعدادا لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

توجهت بعثة الأهلي إلى ملعب chase، لخوض المباراة الودية أمام باتشوكا المكسيكي مساء اليوم، الأحد، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الفريق قد أدى مرانًا خفيفًا صباح اليوم في فندق الإقامة، من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا لخوض المباراة الودية أمام باتشوكا ، كما عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، محاضرة فنية، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الفنية، ومنح خلالها اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال اللقاء.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.