شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن ضم 6 لاعبين على الأقل فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو نادي الزمالك المراكز التي تحتاج تدعيماً فى الفريق الأول بالقلعة البيضاء، تمهيداً لفتح ملف الصفقات الجديدة استعداداً للموسم المقبل. واستقر الزمالك على ضم 6 لاعبين على الأقل فى الميركاتو الصيفي لتدعيم مراكز الجناح الأيمن، والأيسر، ورأس الحربة، بالإضافة إلى خط الوسط، في مركزى 6 و 8 ، وكذلك حراسة المرمى.

ومن المقرر أن تكون صفقات الزمالك الجديدة من بينها لاعبا أجنبيان، وهو ما تعكف عليه لجنة التخطيط الفترة الحالية بالبحث والدخول في مفاوضات مع لاعبين مميزين في سن صغير، مع الأولوية لمن تنتهى عقودهم مع أنديتهم.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج دون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

وكانت المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.



