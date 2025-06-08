شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 6 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 يونيو 2025، العديد من الأخبار، منها: الزمالك يبحث عن مدرب أجنبي.. والأهلي يكثف جهوده لتجهيز عاشور لمواجهة إنتر ميامي.



صراع الوكلاء يغير وجهة الجزائري زين الدين بلعيد للوكرة القطري بدلا من الزمالك

شهدت الساعات الماضية صراعاً بين عدد من وكلاء اللاعبين حول إتمام صفقة انتقال الجزائري زين الدين بلعيد مدافع فريق سينت ترويدن البلجيكي لصفوف نادي الزمالك ، خاصة بعدما كشف مصدر مقرب من اللاعب عن توقيعه للقلعة البيضاء للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يكثف جهوده لتجهيز إمام عاشور لمواجهة إنتر ميامى الأمريكي

يكثف الجهاز الطبى للنادى الأهلى، بقيادة أحمد جاب الله، جهوده لتجهيز إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى لمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فى كأس العالم للأندية.

فيديو تقديم زيزو يتخطى الـ51 مليون مشاهدة على المنصات الرسمية للأهلي

حقق فيديو تقديم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في عدد المشاهدات، عبر المنصات الرسمية للنادي، بعدما تخطى الـ51 مليون مشاهدة خلال وقت قياسي.

سيطرة مصرية على جوائز الأفضل فى موسم الاسكواش 2025

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن جوائز الأفضل خلال الموسم الجاري 2024-2025، والذي أوشك على الانتهاء، حيث سيطر أبطال الاسكواش المصري على الجوائز سواء في مرحلة الكبار، أو اللاعبين الصاعدين.

الزمالك يبدأ التحرك للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد

بدأ نادي الزمالك خطوات جادة في ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، ليتولي المهمة بدلا من أيمن الرمادي، الذي تولى المسؤولية في توقيت حرج ونجح في تحقيق بطولة غالية تُحسب له وللجهاز الفني بالكامل، الا ان التعاقد معه كان لفترة مؤقتة ولانتشال الفريق من كبوته.

زيزو عن مشاركته الأولى فى كأس العالم للأندية: "متحمس جدا"

قال أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى الجديد عن مشاركته الأولى مع القلعة الحمراء فى كأس العالم للأندية المقام فى أمريكا، "متحمس جدا للظهور الأول".