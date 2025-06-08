شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن فك عقدة باتشوكا المكسيكي فى المواجهة الثالثة تاريخياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو مساء اليوم، الأحد، فريق باتشوكا المكسيكى، فى مباراة ودية على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامى الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

المواجهة الثالثة وفك العقدة

وتعد مباراة اليوم، الأحد، الثالثة بين الأهلى وباتشوكا المكسيكى، حيث تقابلا الفريقان من قبل في مواجهتين؛ الأولى في كأس العالم للأندية والثانية فى بطولة الإنتركونتيننتال، وابتسمت المواجهتان للفريق المكسيكى.

المواجهة والأولى: التقى الأهلي مع باتشوكا المكسيكي فى ربع نهائي كأس العالم للأندية لعام 2008، وتلقى وقتها الأهلي هزيمة قاسية بعد وصول اللقاء للوقت الإضافى.

وشهدت المباراة تقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول، إلا أن كتيبة مانويل جوزيه انهارت بعد تلقيها 4 أهداف، ليتأهل باتشوكا إلى نصف النهائي.

المواجهة الثانية: خسر الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في المواجهة الثانية بركلات الترجيح 5-6 في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وانتهى الوقت الإضافي من مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة فى كأس التحدي FIFA Challenger Cup، بكأس إنتركونتيننتال بالتعادل السلبي كما انتهى الوقت الإضافي الذي لعبه الفريقين لمدة 30 دقيقة على شوطين بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي أعلنت فوز باتشوكا 6-5.

سجل للأهلي، محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة، مروان عطية، عمرو السولية وبيرسي تاو، وأهدر للأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح.

ويسعى النادى الأهلى لتحقيق الفوز الأول أمام باتشوكا المكسيكي اليوم لكسر عقدة النتائج السيئة، وتحقيق فوز معنوى قبل مواجهة إنتر ميامى الأمريكي.