شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على البنك 1-0 فى الشوط الأول بإياب نصف نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أنهى إنبى الشوط الأول متقدماً على البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهماً حالياً على استاد بتروسبورت ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدف إنبى أحمد العجوز في الدقيقة 11، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل البنك الأهلى أمام إنبى

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع .. أمير مدحت، داو سيريل، محمد عبد الغني، اسحاق يعقوبو، هشام صلاح.

خط الوسط.. محمد فتحي، أحمد ربيع، احمد مدبولي.

خط الهجوم.. أسامة فيصل، ياو انور.

بدلاء البنك الأهلى أمام الزمالك

أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، أحمد ريان، محمد إبراهيم، سيرجي اكا، أحمد النادري، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيوني، جريندو.

تشكيل إنبى أمام البنك الأهلى

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة.

خط الوسط : أحمد العجوز – زياد كمال – حامد عبد الله.

خط الهجوم : محمد حتحوت – أحمد أمين أوفا – رفيق كابو.

بدلاء إنبي أمام البنك الأهلى

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عبد الرحمن سمير، سيف سفاجا، مودى ناصر، خالد أحمد حسن، محمد سمير، علي محمود، هشام عادل، صلاح زايد، أحمد زكي.

وائل القبانى يوصى باعتزال "شيكابالا" هو شايف أنه خلاص مش قادر بدنياً ومش مقتنع بأنه ينزل 15 دقيقة في المباراة، والقرار النهائي في يد مجلس الإدارة.