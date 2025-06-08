شكرا لقرائتكم خبر عن بوبو يتقدم بالهدف الأول لسيراميكا على الإسماعيلى فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سيراميكا الشوط الأول متقدما على الإسماعيلى بهدف دون مقابل، في المباراة المقامة بينهما في إياب الدور نصف النهائي من كأس عاصمة مصر.

أحرز هدف سيراميكا محمد رضا بوبو في الدقيقة 24 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى عبد الله جمال حارس مرمى الإسماعيلى.

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بدلاء سيراميكا :

محمد كوكو - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - اسلام عيسى - مروان عثمان - حسين حسني.

تشكيل الإسماعيلي :

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: "عبد الله جمال، مروان حمدي، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، علي الملواني، حسن صابر، إيريك تراوري".

على مقاعد البدلاء: "عبد الرحمن محروس، نادر فرج، محمد خطاري، عمر القط، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، عبد الله حسن، إبراهيم النجعاوي، محمد زيدان".