شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط للتعاقد مع 4 صفقات سوبر فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يخطط نادى الزمالك للتعاقد مع 4 صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لسد أوجه العجز والنقص في الفريق الأبيض على مستوى جميع المراكز، من أجل الاستعداد للموسم الجديد بكل قوة.

وأكد مصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مسئولي نادى الزمالك يتحركون في جميع الاتجاهات، موضحاً أن الخريطة المبدئية المتفق عليها جلب 4 صفقات سوبر لسد أوجه العجز والنقص في الفريق الأبيض.

وأوضح المصدر أن المهاجم على رأس المراكز التي ينوى النادى دعمها، فضلاً عن التعاقد مع جناحين سوبر في الجبهة اليمنى واليسرى، لافتاً إلى أن النادى ينوى التعاقد أيضاً مع لاعب مركز "6" لتقوية هذا المكان.

وفي سياق مختلف شهدت الساعات الماضية صراعاً بين عدد من وكلاء اللاعبين حول إتمام صفقة انتقال الجزائري زين الدين بلعيد مدافع فريق سينت ترويدن البلجيكي لصفوف نادي الزمالك، خاصة بعدما كشف مصدر مقرب من اللاعب عن توقيعه للقلعة البيضاء للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبسبب صراع الوكلاء، تغيرت وجهة زين الدين بلعيد من الزمالك إلى الوكرة القطري، خاصة أن الفريق القطري عرض على اللاعب الحصول على مقدم التعاقد "كاش" لإتمام الصفقة.

وكان المصدر المقرب من اللاعب قد كشف فى تصريح سابق أنه من المتوقع أن يحسم الزمالك الصفقة بمقابل مادي يصل لـ800 ألف دولار، يتم سدادها على قسطين قيمة كل قسط 400 ألف دولار، إلا أن دخول بعض الوكلاء والصراع بينهما على الصفقة أدى لتغيير وجهة اللاعب.