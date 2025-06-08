شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو عن مشاركته الأولى فى كأس العالم للأندية: "متحمس جدا" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 08:00 م

قال أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى الجديد عن مشاركته الأولى مع القلعة الحمراء فى كأس العالم للأندية المقام فى أمريكا، "متحمس جدا للظهور الأول".

وأضاف زيزو، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلي، "أول مرة أشارك في كأس العالم للأندية، ومنتظر حضور جماهير الأهلي المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكى، وكذلك باقي مباريات البطولة".

وأعلن النادى الأهلى تعاقده مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم فى صفقة انتقال حر.

وانضم زيزو لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.