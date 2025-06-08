جائزة أراغون: مارك ماركيس يحرز المركز الأول أمام شقيقه الأصغر

الرياص - اسماء السيد - مدريد : سيطر دراج دوكاتي الإسباني مارك ماركيس منذ البداية حتى النهاية على جائزة أراغون الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي من أصل 22، مؤكدا تفوقه على حلبة موتورلاند في ألكانيس الاحد.

وأحكم بطل العالم ست مرات الذي انطلق من المركز الاول سيطرته على الصدارة لينهي السباق بوقت 41:11.195 دقيقة متقدما بفارق 1:107 ثانية عن شقيقه الاصغر أليكس ماركيس (دوكاتي غريزيني) و2:029 ثانيتين عن زميله في فريق دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا.

وحقق ماركيس (32 عاما) فوزه الرابع هذا العام والـ 66 في مسيرته في الفئة الاولى والسابع في 11 جائزة كبرى على حلبة أراغون التي يعتبرها "حديقته المفضلة"، واحتفل بهذا الانتصار أمام آلاف الجماهير التي اكتست باللون الاحمر.

قال ماركيس الذي بات أول دراج يسيطر على التجارب الحرة وينطلق من المركز الاول ويفوز بالسباق منذ أن حقق الانجاز ذاته في جائزة ألمانيا عام 2015 "نعم، كانت عطلة نهاية أسبوع مثالية".

وأضاف "كنت أكثر جدية من المعتاد لأنني شعرت أنني لا أستطيع تحمل الأخطاء".

وتابع بعدما انهى سلسلة من ثلاث هزائم "قدمت أداء رائعا".

ترجّل الشقيقان من دراجتيهما في منتصف لفة النصر، وقفزا في أحضان بعضهما البعض، ما أثار حماسة 50 ألف متفرج.

قال أليكس "ما حصل أمام جماهيرنا أمر مميز للغاية بالنسبة لي".

وأكد مارك كلامه، وقال إن ذلك عوّض عن خيبة أمله في جائزة اسبانيا الكبرى في نيسان/أبريل، عندما فاز أليكس، لكنه لم يحتل سوى المركز الثاني عشر "حزنتُ عندما فاز بسباق خيريس".

وأضاف "لنرى في كاتالونيا إن كنا سنتمكن من تكرار ذلك، لكن نأمل في أن نتبادل المراكز ويفوز أليكس".

وعزز مارك صدارته لترتيب الدراجين برصيد 233 نقطة متقدما بفارق 32 نقطة و93 نقطة تواليا عن شقيقه أليكس الذي يصغره بـ 3 سنوات وبانيايا.

وحلّ الإسباني بيدرو أكوستا (كيه تي أم) في المركز الرابع أمام دراجي دوكاتي الإيطالي فرانكو موربيديلي (في آر46) والدراج الشاب المبتدئ الإسباني فيرمين ألديغر (غريزيني) اللذين دخلا بمنافسة شرسة على المركز الخامس.

ووصل الإسباني جوان مير (هوندا) سابعا أمام الإيطالي ماركو بيزيكي (أبريليا) الذي تقدم من المركز العشرين، في حين أكمل الإيطالي فابيو دي جانانتونيو (دوكاتي في آر 46) والإسباني راوول فرنانديس (أبريليا تراكهاوس) المراكز العشرة الاولى.

وتعرض الدراجان الفرنسيان فابيو كوارتارارو (ياماها) ويوهان زاركو (هوندا أل سي آر) لسقطتين بعد اداء مخيب للآمال طوال هذا الاسبوع.

ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:

1. الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي) 41:11.195 دقيقة

2. الإسباني أليكس ماركيس (دوكاتي غريزيني) بفارق 1:107 ثانية

3. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 2.029 ث.

4. الإسباني بيدرو أكوستا (كيه تي أم) بفارق 7.657 ث.

5. الإيطالي فرانكو موربيديلي (دوكاتي في آر 46) بفارق 10.363 ث.

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 233 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 201

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 140

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا) 115