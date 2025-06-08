شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل ريبيرو مع "كثرة" النجوم فى مركز الجناح بالأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعيش الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي ، فى حيرة بسبب كثرة اللاعبين المتاحين تحت تصرفه فى مركز الجناح، مع وجود لاعبين مميزين وأصحاب جودة عالية، سواء من الموجودين فى قائمة الفريق الأحمر للموسم الحالي أو اللاعبين الجدد المنضمين لصفوف الأهلي قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويضم الأهلي 7 لاعبين فى مركز الجناح، وهم أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد عبد الله وعمر كمال، ومعهم الثنائي الجدد محمود تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو، بخلاف احتمالية عودة أحمد عبد القادر، إضافة إلى كريم فؤاد العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والذي يجيد اللعب فى مركز الجناح.

وقد يضطر ريبييرو لتغيير مراكز بعض اللاعبين أو طريقة اللعب للتعامل مع هذا الكم الكبير من اللاعبين فى مركز الجناح، سواء القدامى أو الجدد، لاسيما أن الفريق أصبح يضم كوكبة من النجوم فى مركز الجناح، أو تغيير طريقة اللعب بما يتناسب مع الوضع الراهن في صفوف الريق الأحمر.

وقد يضطر ريبيرو للعب بثلاثي في الدفاع وأمامهم ظهيران وهم زيزو في اليمين وتريزيجيه في الشمال، وفي مركز الجناحين الاعتماد على الثنائي بن شرقي وطاهر أو الشحات أو عبد القادر حال تقرر عودته للفريق الأحمر.