شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إنبى والبنك الأهلى فى إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى، وحمزة الجمل مدرب إنبى تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل فى إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر، وكانت مباراة الذهاب انتهت بخسارة الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

تشكيل البنك الأهلى أمام إنبى

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع ..أمير مدحت، داو سيريل، محمد عبد الغني، اسحاق يعقوبو، هشام صلاح.

خط الوسط..محمد فتحي، احمد ربيع، احمد مدبولي.

خط الهجوم..أسامة فيصل، ياو انور.

بدلاء البنك الأهلى أمام إنبى

أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، احمد ريان، محمد ابراهيم، سيرجي اكا، احمد النادري، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيوني، جريندو.

تشكيل إنبى أمام البنك الأهلى

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع: مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة.

خط الوسط : أحمد العجوز – زياد كمال – حامد عبد الله.

خط الهجوم : محمد حتحوت – أحمد أمين أوفا – رفيق كابو.

بدلاء إنبي أمام البنك الأهلى

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عبد الرحمن سمير،سيف سفاجا،مودى ناصر،خالد أحمد حسن،محمد سمير،علي محمود،هشام عادل،صلاح زايد،أحمد زكي.