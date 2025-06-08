شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا فى نصف نهائي عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بدلاء سيراميكا أمام الإسماعيلي:

محمد كوكو - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - اسلام عيسى - مروان عثمان - حسين حسني.

تشكيل الإسماعيلي :

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: "عبد الله جمال، مروان حمدي، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، علي الملواني، حسن صابر، إيريك تراوري".



على مقاعد البدلاء: "عبد الرحمن محروس، نادر فرج، محمد خطاري، عمر القط، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، عبد الله حسن، إبراهيم النجعاوي، محمد زيدان".