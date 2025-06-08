شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل وصيفاً لبطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

حقق مصطفى عسل، المصنف الأول عالمياً، وصافة بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي استضافتها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 31 مايو وحتى الثامن من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 280 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وخسر مصطفى عسل في المباراة النهائية أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-9, 3-11, 11-4.

وفي منافسات السيدات فازت نوران جوهر في المباراة النهائية على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 12-10, 7-11, 13-11, 11-4.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 27 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي:

10 لاعباً في منافسات الرجال: مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، محمد زكريا، عمر مسعد، كريم الحمامي، محمد الشربيني، محمد أبو الغار.

17 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، أمينة عرفي، سلمى هاني، نور الشربيني، سلمى الطيب، نور أبو المكارم، هنا معتز، فريدة محمد، ملك خفاجي، هنا رمضان، زينة ميكوي، كنزي أيمن، منه حامد، مريم متولي.

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً للرجال، والبطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش عن نسخة الموسم الماضي.