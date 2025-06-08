شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تقديم زيزو يتخطى الـ51 مليون مشاهدة على المنصات الرسمية للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيديو تقديم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في عدد المشاهدات، عبر المنصات الرسمية للنادي، بعدما تخطى الـ51 مليون مشاهدة خلال وقت قياسي.

ويعد هذا التفاعل ثمرة جهد كبير لقطاع كرة القدم بجانب التخطيط الاحترافي لشركة الأهلي لكرة القدم، بالإضافة إلى المجهود الذي تقوم به إدارة الإعلام بالنادي، والمحتوى الرقمي الذي تقدمه بما يليق باسم الأهلي وتاريخه وجماهيره العريضة.

وأعلن النادى الأهلى تعاقده مع أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم فى صفقة انتقال حر.



زيزو



احمد زيزو