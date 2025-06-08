شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعباً لن تراهم مع الأهلي أمام باتشوكا الليلة.. أبرزهم وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ربييرو مساء اليوم، الأحد، مباراته الودية الوحيدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية أمام باتشوكا المكسيكى. وتقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعباً هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم، ومحمد الضاوي كريستو".

كما تأكد غياب الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى عن المشاركة فى مباراة باتشوكا الودية، بعدما تلقى المارد الأحمر إخطارًا رسميًا من الجهاز الفنى للمنتخب الفلسطينى يفيد باستمرار تواجد المهاجم وسام أبو على فى معسكر الفدائى، وتأجيل انضمامه إلى معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا فى الولايات المتحدة استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025. منتخب فلسطين تمسك باستمرار اللاعب حتى موعد مواجهة سلطنة عمان المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستقام في تمام التاسعة والربع مساءً.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.