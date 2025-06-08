شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم: كأس مصر تتويج لجهد الزمالك ووداع يليق بالأسطورة عبد الشافي والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، أن لقب كأس مصر يضاف إلى رصيد بطولات الجهد والاجتهاد التي حصدها الفريق الأبيض على مدار تاريخه.

وأضاف أدهم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "x "، "الحمد لله والشكر لله مبروك لكل الزملكاوية، الزمالك بطلاً لكأس مصر بعد الفوز علي نادي بيراميدز، وبطولة شهدت منافسة رياضية طبيعية ومباراة نهائية بين فريقين شهدت منافسة شريفة بعيدا عن أي قرارات ادارية باطلة تحركها الميول".

وتابع، "بطولة تضاف إلى رصيد بطولات الجهد والاجتهاد التي حصدها الزمالك على مدار تاريخه، أخذنا الحدث الأهم وهو فوز الزمالك بكأس مصر مع أحداث أخرى تافهة عن القيام بواجب الشكر والتقدير للاعبنا الرائع العظيم محمد عبد الشافي".

وواصل، "أنهي محمد عبد الشافي مسيرته الكروية بحدث يليق بتاريخه الكروي الدولي الحافل بفوز الزمالك بأقدم بطولة مصرية لكرة القدم،عبد الشافي الظهير الأيسر الأعظم في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك حفر اسمه بحروف من نور في قلب كل مصري وكل زملكاوي".

وأكمل، "حروف كتبها بتواضعه واخلاقه وحبه وإخلاصه ووفائه وانتمائه لبلده ولناديه قبل تميزه الفني، لن أقول وداعا الأسطورة محمد عبد الشافي ولكن أقول إلى لقاء قريب داخل جدران بيتك نادي الزمالك، بالتوفيق لعبد الشافي فيما هو قادم".