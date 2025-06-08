شكرا لقرائتكم خبر عن كرة اليد الزملكاوية تزدهر مع القيادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 06:15 م

تزدهر كرة اليد فى نادى الزمالك مع المدربين المصريين خلال المرحلة الماضية، التى انفرد فيها الفريق الأبيض بلقب "ملوك الصالات"، قبل أن يتراجع الفريق خلال الموسميين الماضيين.

الزمالك حصد ألقابا محلية وأفريقية عديدة فى وجود كل من أيمن صلاح أو باسم السبكى أو حسين زكى، قبل أن يختتم بموسم صفرى فى تواجد فرناندو باربيتو فى القيادة الفنية للفريق.

ويخطط مسئولو الزمالك للعودة للقيادة الفنية المصرية مجددا، خاصة أن تجربة المدير الفنى الأجنبى لم تنجح مع رجال الزمالك.

وأصبح باسم السبكى، المدير الفنى السابق لفريق كرة اليد بالترجى التونسى، الذى انتهى تعاقده بنهاية الموسم المنقضى، مرشحاً بقوة لقيادة فريق الزمالك فى الموسم المقبل.

جاء ترشح السبكى بقوة بعدما قرر مجلس إدارة نادى سموحة تجديد الثقة فى حسين زكى للاستمرار في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، وذلك للموسم الرياضي 2025-2026.

كان حسين زكي مرشحا بقوة للعودة للقيادة الفنية لفريق الزمالك، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق وسط تمسك نادي سموحة باستمرار.

ويبدو أن مجلس الزمالك يفكر فى عودة المدرسة المصرية للقيادة الفنية للفريق، خاصة أن نجاحات الزمالك فى كرة اليد كانت على يد مدربين مصريين، أمثال أيمن صلاح وحسن زكى وباسم السبكى ومدى أبو المجد.

وخسر الزمالك مؤخرا لقبى كأس السوبر أمام الأهلى بالخروج من نصف النهائى، والكؤوس الأفريقية من الأحمر أيضا فى النهائى بنتيجة 31- 28.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لاستعادة انتصارات كرة اليد بغربلة فى الفريق على صعيد تجديد اللاعبين أو الصفقات الجديدة من أجل تصحيح الأوضاع.