شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الوكلاء يغير وجهة الجزائري زين الدين بلعيد للوكرة القطري بدلا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية صراعاً بين عدد من وكلاء اللاعبين حول إتمام صفقة انتقال الجزائري زين الدين بلعيد مدافع فريق سينت ترويدن البلجيكي لصفوف نادي الزمالك ، خاصة بعدما كشف مصدر مقرب من اللاعب عن توقيعه للقلعة البيضاء للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبسبب صراع الوكلاء، تغيرت وجهة زين الدين بلعيد من الزمالك إلى الوكرة القطري، خاصة أن الفريق القطري عرض علي اللاعب الحصول على مقدم التعاقد "كاش" لإتمام الصفقة.

وكان المصدر المقرب من اللاعب كشف فى تصريح سابق أنه من المتوقع أن يحسم الزمالك الصفقة بمقابل مادي يصل لـ800 ألف دولار، يتم سدادها على قسطين قيمة كل قسط 400 ألف دولار، إلا أن دخول بعض الوكلاء والصراع بينهما على الصفقة أدى لتغيير وجهة اللاعب.