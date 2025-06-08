سباليتي يعلن أن مباراة مولدوفا ستكون الاخيرة له مدربا لإيطاليا

الرياص - اسماء السيد - روما : أعلن مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم لوتشانو سباليتي الأحد أن مباراته أمام مولدوفا الإثنين ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026، ستكون الأخيرة له في منصبه.

وقال سباليتي في مؤتمر صحافي بعد يومين من الهزيمة المذلة أمام النروج 0 3 في أوسلو في مستهل مغامرة المنتخب الإيطالي في التصفيات "تحدثنا مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم السبت وأبلغني أنه سيتم إعفائي من مهامي كمدرب للمنتخب الوطني".

وأضاف "لست سعيدا بهذا الأمر: نظرا لعلاقتنا، لم تكن لديّ أي نية للمغادرة على الإطلاق. خاصة عندما لا تسير الأمور على ما يرام، كنت أفضّل البقاء والقيام بعملي".

وتابع مدرب نابولي السابق "لكن هذه إقالة، وعليّ تقبّلها. لطالما اعتبرت هذا الدور خدمة للوطن وأريد المساهمة في مستقبل المنتخب الوطني. أعتقد أنه من الصواب السعي نحو الأفضل".

خلَف سباليتي، البالغ 66 عاما، روبرتو مانشيني الذي غادر لتدريب المنتخب السعودي في آب/أغسطس 2023.

أشرف على "أتزوري" في 23 مباراة، فحقق 11 فوزا مقابل 6 تعادلات و6 هزائم.

منذ توليه منصبه، نجح في قيادة إيطاليا إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، لكن البطولة التي أقيمت في ألمانيا انتهت بالنسبة لبطل أوروبا 2021 في الدور ثمن النهائي بهزيمة أمام سويسرا 0 2.

رغم هذا الإقصاء، تم تثبيته في منصبه، لكن المدرب الإيطالي سرعان ما وجد نفسه تحت ضغوطات متجددة مع خروج ألمانيا من ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

في حين لم تشارك إيطاليا في نهائيات كأس العالم في آخر نسختين (2018 و2022)، إلا أن الهزيمة الثقيلة أمام النروج في أولى مبارياتها في تصفيات كأس العالم 2026 كانت كارثية اذ من الممكن أن تضعها مجددا بمواجهة اللعب في الملحق بدلا من حجز بطاقة مباشرة للنهائيات.

وتعتبر هذه الاقالة مفاجئة لعشاق الكرة الإيطالية بعدما كان رئيس الاتحاد المحلي للعبة غابرييلي غرافينا دافع عن سباليتي في وقت سابق اليوم، قائلا "يمكننا الخسارة أمام النروج، ولكن ليس بهذه الطريقة، فهذا أمر غير مقبول (...) يجب أن نواجه أوقاتا عصيبة برؤوس مرفوعة وأن نستعيد عافيتنا فورا".