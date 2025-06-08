رالي ساردينيا: أوجييه يحرز المركز الاول

الرياص - اسماء السيد - اولبيا : أحرز سائق تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجييه الأحد المركز الاول في رالي ساردينيا الدولي، الجولة السادسة من بطولة العالم للراليات من أصل 14.

وأنهى أوجييه، بطل العالم 8 مرات، 16 مرحلة خاصة تألف منها الرالي الإيطالي بوقت اجمالي 3:34:24.5 ساعات متقدما بفارق 7.9 ثوان عن سائق هيونداي الإستوني أوت تاناك، و50.5 ثوان عن زميله الشاب الفنلندي كالي روفانبيرا، في سيناريو مشابه للجولة الماضية في رالي البرتغال (15 18 أيار/مايو).

وهو الفوز الثالث لأوجييه (41 عاما) في 4 راليات بعد مونتي كارلو والبرتغال والـ 64 في مسيرته، علما انه يشارك هذا العام أيضا ببرنامج جزئي، والسادس لفريقه تويوتا في عدد الجولات ذاته.

وأكمل سائقا تويوتا الإيرلندي إلفين إيفانز، متصدر ترتيب السائقين، والياباني تاكاموتا كاتسوكا المراكز الخمسة الاولى.

ومارس تاناك، بطل العالم 2019، ضغوطات كبيرة على أوجييه في المرور الثاني السبت، إلا أن الفرنسي رفع من مستوى قيادته خلال المرحلة الصباحية الأحد (13) ليحقق أسرع توقيت متقدما بفارق 4.5 ثوان عن الإستوني، وموسعا الفارق في الترتيب العام إلى قرابة 15 ثانية.

وشهدت هذه المرحلة تعرض السائق الشاب الفنلندي سامي باجاري الذي كان يحتل حينها المركز الخامس في الترتيب لحادث أدى إلى تضرر جهاز التعليق الخلفي الأيسر على متن سيارته تويوتا واهداره 1:30 دقيقة.

وتابع أوجييه تفوقه على تاناك لكنه كاد أن يخسر صدارته في المرحلة الـ 14 بعدما خرج عن المسار عند اجتيازه لاحد المنعطفات من دون أي اضرار تذكر، ليتخلى عن أسرع توقيت لزميله روفانبيرا بفارق 0.6 ثانية. في حين كان تاناك الاسرع في المرحلة ما قبل الاخيرة بفارق 2.5 ثانيتين عن الفرنسي.

استهل أوجييه المرحلة الاخيرة (باور ستاديج) متقدما بفارق 17.2 ثانية ونجح في اجتياز خط النهاية من دون المخاطرة فخسر 10 ثوان أمام الإستوني ما كان كافيا لاحتفاظه بالمركز الأول، في حين كان زميله روفانبيرا الاسرع بفارق 8.1 ثوان عن البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بطل العالم العام الماضي والذي أنهى الرالي في المركز التاسع عشر.