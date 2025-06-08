شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يكتسح أشرف بن شرقي وإمام عاشور فى مشاهدات تقديمه بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد مصطفى زيزو ، لاعب النادى الأهلى الجديد، حديث السوشيال ميديا منذ إعلان انتقاله إلى المارد الأحمر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن النادى الأهلى تعاقده مع أحمد مصطفى زيزو وتم قيده محلياً للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية التي ستقام بعد أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.

زيزو يتفوق على بن شرقى وإمام

وواصل فيديو تقديمة النادى الأهلى للاعبه الجديد أحمد مصطفى زيزو حصد المشاهدات، منذ نشره على الصفحة الرسمية للنادى في الثالثة عصر الجمعة الماضى، حيث تجاوز الـ29 مليون مشاهدة حتى الآن.



فيديو زيزو

وتفوق زيزو على الثنائى إمام عاشور والمغربى أشرف بن شرقى في عدد مشاهدات التقديمة، حيث حصل إمام عاشور على 8 ملايين و900 ألف مشاهدة، بينما وصل أشرف بن شرقى إلى 15 مليون مشاهدة.



إمام عاشور