شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبحث عن تذكرة نهائى كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة مساءً باستاد الدفاع الجوى يفتش سيراميكا عن تذكرة نهائى كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالى حينما يواجه الإسماعيلى الليلة بحثاً عن لقبه الثالث للبطولة.

وتغلب سيراميكا على الإسماعيلي في ذهاب نصف النهائي بهدفين دون مقابل باستاد الإسماعيلية.

ويسعى فريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، لمواصلة عروضه القوية والاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب والتأهل إلى النهائي للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين، حيث كانت النسخة الأولى على حساب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز سيراميكا في النسخة التالية على طلائع في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وعقد علي ماهر جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بعدم الاستهانة بالاسماعيلي والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب فقط، مشيراً إلى أن التأهل للمباراة النهائية لم يتم حسمه بعد، وشدد علي ماهر على ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية واستغلال الفرص أمام المرمى.

على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلي مباراة الليلة تحت القيادة الفنية لـ تامر مصطفى، متمسكاً بالأمل حتى صافرة نهاية اللقاء، لتصحيح المسار أمام سيراميكا وتحقيق مفاجأة.