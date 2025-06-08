شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غيابات عن الإسماعيلى أمام سيراميكا اليوم فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الإسماعيلى ، 9 لاعبين أمام فريق سيراميكا في مباراة اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعماد حمدى وكمال السيد وأحمد الشيخ ومحمد حسن بسبب انتهاء تعاقدهم وانقطاعهم عن التدريب وعبد الله محمد وخالد النبريصى وحاتم سكر للإصابة.

مع دقات الثامنة مساءً يستضيف الدفاع الجوي، مباراة إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر بين فريقي، الإسماعيلي وسيراميكا، في مواجهة مثيرة لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد الإسماعيلية انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

وانتهت مباراة الذهاب بتفوق سيراميكا بهدفين نظيفين على الإسماعيلى في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضى، على استاد الإسماعيلية في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويسعى فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، إلى مواصلة عروضه القوية والاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب والتأهل إلى النهائي للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين، حيث كانت النسخة الأولى على حساب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز سيراميكا في النسخة التالية على طلائع في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وعقد علي ماهر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق طالبهم خلالها بعدم الاستهانة بالاسماعيلي والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب فقط، مشيراً إلى أن التأهل للمباراة النهائية لم يتم حسمه بعد، وشدد علي ماهر على ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية واستغلال الفرص أمام المرمى.

على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلي مباراة الليلة تحت القيادة الفنية لـ تامر مصطفى، متمسكاً بالأمل حتى صافرة نهاية اللقاء، لتصحيح المسار أمام سيراميكا وتحقيق مفاجأة.