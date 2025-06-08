شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتفوق على الإسماعيلى تاريخياً قبل مواجهة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى ضيفاً على سيراميكا فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي فى إياب نصف نهائى كأس عاصمة مصر.

التاريخ يبتسم لسيراميكا أمام الاسماعيلى

تعد مباراة اليوم هى الثانية عشرة بين الفريقين، حيث سبق وتواجها فى 11 مباراة سابقة بجميع المسابقات، حقق سيراميكا الفوز في 6 مواجهات، بينما فاز الإسماعيلى فى 3 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

سجل لاعبو سيراميكا 16 هدفا خلال مواجهات الفريقين، بينما سجل الإسماعيلى 12 هدفا، ويعد أحمد ياسر ريان هداف المواجهات برصيد 3 أهدف، بينما سجل كل شيلونجو وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى لاعبو الإسماعيلى السابقون هدفين لكل منهم.

ويسعى فريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، لمواصلة عروضه القوية والاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب والتأهل إلى النهائي للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين، حيث كانت النسخة الأولى على حساب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز سيراميكا في النسخة التالية على طلائع في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وعقد علي ماهر جلسة خاصة مع لاعبي الفريق طالبهم خلالها بعدم الاستهانة بالإسماعيلي والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب فقط، مشيراً إلى أن التأهل للمباراة النهائية لم يتم حسمه بعد، وشدد علي ماهر على ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية واستغلال الفرص أمام المرمى.



على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلي مباراة الليلة تحت القيادة الفنية لـ تامر مصطفى، متمسكاً بالأمل حتى صافرة نهاية اللقاء، لتصحيح المسار أمام سيراميكا وتحقيق مفاجأة.