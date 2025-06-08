شكرا لقرائتكم خبر عن الرحيل من الزمالك مش سهل واللعب للأهلي شرف كبير.. أبرز تصريحات زيزو والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو فى الشارع الرياضى فوق صوت انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق، إلى النادى الأهلى، بعد انتهاء عقده مع ناديه والاستعداد للمشاركة مع الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية.

وأطلق زيزو، خلال الساعات الماضية، تصريحات مختلفة، وبالتحديد منذ إعلان الأهلى عن ضم اللاعب لصفوفه، منها عن مراحل مفاوضات الزمالك معه للتجديد، وأسباب عدم بقائه فى ميت عقبة، بالإضافة إلى العروض الخارجية التي تلقاها قبل الأهلى، وكذلك طموحه الفترة المقبلة، نرصها فى السطور التالية.

- الزمالك تجاهل عرض ضخم من الشباب السعودي بـ7 ملايين دولار

- الزمالك رفض عرض نيوم السعودي بقيمة 6.5 ملايين دولار

- الزمالك طلب منى أقول للجمهور أنا عاوز أمشى خوف من السوشيال ميديا

- اتفقت مع الزمالك على التجديد بقيمة أقل من 50 مليون جنيه

- والدي اشترط إضافة بند في العقد بعدم بيعي خلال الموسم الأول من التعاقد

- جميع الأمور في الزمالك غير مستقرة إلا الجمهور فقط

- الرحيل من الزمالك مش سهل لكن مفيش حاجة باقية

- جزء من عائلتي أهلاوية، وهذا ما دفعني لاختياره، رغم كثرة العروض

- لم أجد أفضل من الأهلي لصناعة تاريخ معه

- مشكلتى مش فلوس، تعرضت للإهانة ورفضوا الاعتذار عن الكذب

- أحد اللاعبين تغير معى دون مبرر كان عايش معايا الأحداث وبكبره

- مفاوضات الأهلي بدأت في الفترة القانونية من نادر شوقي مع والدي وليس الأهلى

- توقيت السفارة الأمريكية كان أكبر غلطة عملتها خلال السنة الماضية

-إنزال صورتي في النادي ودهسها والبصق عليها بتصريح من الزمالك

- وقعت مع الأهلى بعد انتهاء علاقتي بالزمالك تماماً

- لو كنت سأحصل على 500 مليون مع الأهلي كنت اعتزلت، والمقابل أقل من ربع هذا الرقم.

- سأخبر أولاى أننى جزء من تاريخ الزمالك

- إذا سجلت هدفاً في القمة لن أحتفل أمام الزمالك احتراماً للجماهير

- لم أتحدث مع محمد صلاح عن مفاوضات الأهلى

- شرف كبير لأى لاعب التواجد في الأهلى وعاشور صفقة القرن

- كنت سأنتقل للأهلى حتى لو لم يتواجد عاشور وبن شرقى في الفريق

- أتمنى الفوز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا الذي لم أحققه مع الزمالك، وأحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية.



