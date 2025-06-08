شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا وراية قاتلة وركلات ترجيح.. ذكريات من مواجهات الأهلي ضد باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى، بقيادة الإسبانى خوسيه ربييرو، مساء اليوم الأحد، مباراته الودية الوحيدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية أمام باتشوكا المكسيكى، وتقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

مواجهة وحيدة جمعت الأهلي ضد باتشوكا عام 2008، كانت فى إحدى أغرب مباريات المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية عبر تاريخ مشاركاته بالحدث العالمي.

الأهلي تقدم بهدفين نظيفين فى الشوط الأول، أحرز فلافيو الأول والثاني هدف ذاتي ساهم فيه محمد أبوتريكة.

ومع بداية الشوط الثاني سجل محمد بركات هدفًا صحيحًا، إلا أن راية من الحكم المساعد أشارت إلى وجود تسلل حرمت الأهلي من قتل المباراة تمامًا.

وعاد باتشوكا بقوة بعد إلغاء هذا الهدف وسجل هدفين ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين يحسم خلالها بطل المكسيك المواجهة لصالحه برباعية بريمونتادا غير متوقعة.

تشكيل الأهلى وقتها ضم:

حراسة المرمى: أمير عبد الحميد

الدفاع: أحمد فتحي - وائل جمعة - شادي محمد - أحمد السيد - جيلبرتو.

الوسط: حسام عاشور - أحمد حسن - محمد بركات - محمد أبو تريكة.

الهجوم: فلافيو

وفى 14 ديسمبر 2024 خسر الاهلى أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 5/6، في المباراة التي أقيمت على كأس التحدي باستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، وأهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتقدم الفريق سواء خلال شوطي المباراة أو في وقتها الإضافي، قبل أن تحسم ركلات الترجيح النتيجة للمنافس.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين، لينتقلا إلى ركلات الترجيح، التي أهدر فيها الأهلي 3 ركلات بعدما كان متفوقًا 2-0.

سجل للأهلي في ركلات الترجيح كل من: محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة، مروان عطية، عمرو السولية، وبيرسي تاو. بينما أهدر محمود عبد المنعم كهربا، عمر كمال عبد الواحد، وخالد عبد الفتاح.

وانتهى حلم الأهلي بالتأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال 2024، الذي يبحث عنه منذ أن شارك لأول مرة في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأبطال الكرات عام 2005.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا وقتها كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.