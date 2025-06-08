شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد فى مواجهة صربيا وديا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 12:14 م

يخوض منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد مساء اليوم، الأحد، مواجهة ودية أمام نظيره الصربى فى إطار الاستعداد لبطولة العالم المحدد لها شهر يونيو الجارى فى بولندا.

وحقق المنتخب الفوز وديا على كرواتيا بنتيجة 33 - 21 فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين خلال تواجد الفريق الوطني للشباب فى صربيا خلال الفترة من 6 الى 9 يونيو 2025.

وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى المصري للشباب مواليد 2004: يوسف ناجي - يوسف وليد - محمد مؤمن صفا - عمر مصطفى بركة - محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان - زياد حشاد - محمد وائل - فراس مروان - يوسف احمد عبد الغني - محمد عماد شعبان - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد عبد المنعم - أحمد تغيان - معاذ عزب - أسامة مصلحي.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصري للشباب، مجدى أبو المجد المدير الفنى - محمد عبد الرحمن المدرب العام - محى صلاح المشرف على حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين - كابتن أحمد رمضان.

يتواجد الفريق الوطني ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم والتى تضم منتخبات مصر وإسبانيا والبحرين والسعودية.