شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ريبيرو عن ودية باتشوكا استعدادا لكأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ربييرو مساء اليوم، الأحد، مع باتشوكا المكسيكى، فى مباراة ودية على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامى الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

نستعرض فى التقرير التالى ماذا قال لاعبو الأهلى عن ماتش الأهلى وباتشيكو..

أكد الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جاهزية الفريق لخوض مباراة باتشوكا الودية، التى تجمع الفريقين استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، "المواجهة مهمة لنا، وسوف نستغلها بشكل مناسب للتحضير لمباريات البطولة، والفريق يستعد بقوة لمباراة الافتتاح، إلى جانب التعرف على المنافس بشكل أكبر، للوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية قبل اللقاء".

​ماتش الأهلي وباتشوكا

وتابع، "منذ أن وصلنا إلى هنا نحاول التعرف على قدرات اللاعبين بشكل كافٍ من خلال التدريبات، ولم نتوصل إلى الشكل النهائى للتشكيل، خاصة أن الفترة كانت قصيرة للغاية منذ تولى المهمة، وسوف نعمل على استغلال العناصر المتاحة، وما يهمنا أن يكون أداء اللاعبين متماشيًا بشكل سريع مع الجوانب الفنية التى نركز عليها.

وأكد ريبيرو أن أى فريق يشارك فى بطولة بحجم كأس العالم للأندية يسعى لتحقيق أفضل النتائج ولمرحلة متقدمة، وأن الأهلى سوف يصب تركيزه على كل مباراة بشكل مستقل، حتى يمكن أن يصل لتحقيق أهدافه.

الشناوي: مباراة باتشوكا خير إعداد لمواجهة إنتر ميامى فى افتتاح البطولة

من جانبه، قال محمد الشناوى، قائد الأهلى، إن مباراة باتشوكا الودية التى يخوضها فريقه اليوم الأحد مباراة فى غاية الأهمية، لأنها التجربة الوحيدة للفريق قبل مواجهة فريق إنتر ميامى فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، وتعد خير إعداد للاعبين، مؤكدًا أن الفريق يؤدى المران بكل قوة مع الجهاز الفنى الجديد فى معسكر الإعداد الحالى فى أمريكا، من أجل التحضير بقوة لمونديال الأندية والظهور بالشكل الذى يليق بالأهلى ويسعد الجماهير.

ماتش الأهلي وباتشوكا

وأضاف الشناوى، خلال المؤتمر الصحفى بحضور المدير الفنى خوسيه ريبيرو للحديث عن مباراة باتشوكا، أن جميع اللاعبين يعرفون جيدًا نظام الفريق، وأن اللاعبين الجدد المنضمين حديثًا لاعبون كبار وأصحاب خبرات، وبالتأكيد سوف يدخلون بسرعة فى نظام الفريق، وأن أهم شيء حاليا هو التركيز بقوة فى التدريبات، حتى يكون الجميع على أتم استعداد لمباريات كأس العالم.

وردا على سؤال خاص بوجود صور لاعبى الأهلى مع ليونيل ميسى فى شوارع ميامى، أجاب الشناوي: وجود صور لاعبى الأهلى مع ميسى أمر يسعد الجميع، ونحن فخورون بهذه الصور التى تدل بالتأكيد على أن الأهلى فريق كبير ويضم لاعبين كبارًا، ولكن الأهم حاليا هو التركيز فيما هو قادم لتحقيق الفوز فى مباراة الافتتاح والوصول لأبعد نقطة فى المونديال.