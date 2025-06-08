شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلى لمواجهة باتشوكا المكسيكى بقيادة بن رمضان وتريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

تقام المباراة الودية بين الأهلي وباتشوكا اليوم، الأحد، في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي.

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس 1 نقل المباراة بشكل حصري، مع إسناد مهمة التعليق الصوتي إلى المعلق التونسي رؤوف خليف، فى إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعم المشاركات الدولية للأندية المصرية، وتقديم تغطية متميزة للجماهير.

وتضم قائمة الاهلى لمواجهة باتشوكا الودية كلاً من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، مصطفي مخلوف.

في الدفاع: أشرف داري، مصطفى العش، محمد هاني، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد رمضان، ياسر إبراهيم الذي لم يتحدد موقفه بشكل نهائي.

في الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، محمد علي بن رمضان، أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، محمود حسن "تريزيجيه".

في الهجوم: نيتس جراديشار.

فيما تأكد غياب الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى وأحمد مصطفى زيزو وإمام عاشورعن المشاركة فى مباراة باتشوكا الودية، بعدما تلقى المارد الأحمر إخطارًا رسميًا من الجهاز الفنى للمنتخب الفلسطينى يفيد باستمرار تواجد المهاجم وسام أبو على فى معسكر الفدائى، وتأجيل انضمامه إلى معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا فى الولايات المتحدة استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.