شكرا لقرائتكم خبر عن ودية نارية بين الأهلي وباتشوكا.. اعرف موعد المباراة والقناة الناقلة والمعلق والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى، بقيادة الإسبانى خوسيه ربييرو، مساء اليوم الأحد، مباراته الودية الوحيدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية أمام باتشوكا المكسيكى. تقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.



موعد مباراة الأهلي وباتشوكا موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

مباراة الأهلي وباتشوكا تقام فى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة والمعلق

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة أون سبورت عبر تويتر عن اختيارها التونسي رؤوف خليف معلقا على لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكى المقرر لها مساء اليوم الأحد والمقرر إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.