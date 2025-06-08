شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 يونيو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، 3 مواسم مدة تعاقد الزمالك مع الجزائري زين الدين بلعيد، سيطرة مصرية على جوائز الأفضل فى موسم الاسكواش 2025.

سيطرة مصرية على جوائز الأفضل فى موسم الاسكواش 2025

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن جوائز الأفضل خلال الموسم الجاري 2024-2025، والذي أوشك على الانتهاء، حيث سيطر أبطال الاسكواش المصري على الجوائز سواء في مرحلة الكبار، أو اللاعبين الصاعدين.

3 مواسم مدة تعاقد الزمالك مع الجزائري زين الدين بلعيد

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع الجزائرى زين الدين بلعيد لاعب فريق سينت ترويدن البلجيكى على الانضمام للفريق خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم خط دفاع الفريق الفترة المقبلة.

لجنة التخطيط بالزمالك تسعى لحسم ملف تجديد عبد الله السعيد ومنعه من الرحيل

تكثف لجنة التخطيط بنادي الزمالك جهودها خلال الأيام الجارية لحسم ملف تجديد عقد صانع الألعاب المخضرم عبد الله السعيد، والذي بات أحد العناصر الأساسية داخل الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء قادماً من بيراميدز.

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الثانى بقيادة حلمى طولان، وضع القوام الذى يرغب في ضمه لمعسكره الأول في شهر سبتمبر المقبل استعدادا لكأس العرب المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

طلب أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام تقريرا عن الحكام الواعدين لمنحهم الفرصة في الموسم الجديد والاعتماد عليهم بعد قرار عدم التجديد للحكام الذين تخطوا الـ45 عاما.

يخوض فريق الأهلى، بقيادة الإسبانى خوسيه ربييرو، مساء اليوم الأحد، مباراته الودية الوحيدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية أمام باتشوكا المكسيكى، وتقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.