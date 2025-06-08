شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى يعقد جلسة مع مسئولى زد لمناقشة الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمد شوقى ، نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الجديد لفريق زد ، جلسة خلال الأيام المقبلة مع مسئولى الأخير لمناقشة تصور الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبلغ شوقى إدارة زد عن تصوره لملف الصفقات والراحلين عن الفريق خلال الاستعداد للميركاتو الصيفى.

وعلق شوقى على فترة عمله داخل الأهلى مسبقا قائلاً، "الحمد لله على الفترة التي قضيتها في الأهلى، لأنه بيتى وبيت كل الجماهير، وسعيد بالفترة التي توليت فيها المسئولية بالقلعة الحمراء، وشعرت بثقة المجلس التي منحوها لى خلال فترة العمل ولم أقصر في عملى".

وكان النادى الأهلى قد وجه الشكر لـ محمد شوقى بعد انتهاء مهمته مع الفريق الأول، بالتزامن مع الإعلان عن تولى خوسيه رييبيرو منصب المدير الفني للفريق.