شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ خوسيه ريبيرو مع الأهلى أمام باتشوكا المكسيكى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى الودية، المقرر لها الثانية عشرة صباح غد الاثنين فى مدينة ميامى الأمريكية، الظهور الأول للإسبانى خوسيه ريبيرو فى القيادة الفنية للمارد الأحمر، بعدما تولى المسئولية خلفاً للسويسري مارسيل كولر مدرب الفريق السابق.

وتأتي هذه المباراة في إطار خطة "المتحدة للرياضة" لدعم المشاركات الدولية للأندية المصرية، وحرصها على توفير تجربة جماهيرية متميزة لعشاق الكرة، خاصة مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.