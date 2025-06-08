شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيل ملف طارق حامد إلى جون إدوارد والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة التخطيط بنادى الزمالك إحالة ملف التعاقد مع طارق حامد ، لاعب الفريق السابق ولاعب ضمك السعودى، والذى انتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم، إلى جون إدوارد الذى سيتولى منصب المدير الرياضى بالنادى.

وعاد طارق حامد إلى مصر بشكل نهائي عقب انتهاء تجربته مع نادي ضمك السعودي، وهو ما دفع الزمالك للتفكير فى استعادة جهوده اللاعب المخضرم ضمن خطة تدعيم الفريق بعناصر خبرة، استعدادًا للموسم الجديد.

وأوصت لجنة التخطيط بالتعاقد مع طارق حامد للعودة مرة أخرى إلى الفريق، وسادت حالة من عدم التوافق بين مجلس إدارة الزمالك خلال الأيام الماضية بشأن صفقة عودة اللاعب بين مؤيد ومعارض لعودة طارق حامد مرة أخرى للفريق، فهناك من يرى أن اللاعب كبير في السن حيث يبلغ 37 عاما، ولن يكون قادراً على المساهمة مع الفريق فى المنافسة على البطولات، وهناك من يرى أن طارق حامد مازال أمامه الكثير ليقدمه إلى المستطيل الأخضر، واستشهد هذا الرأي بمستوى عبد الله السعيد لاعب الفريق.

من جانبه رحب اللاعب بالعودة مرة أخرى للعب بين صفوف الزمالك لينهى مسيرته بين صفوف الفريق الأبيض.

واتفق الزمالك مع جون إدوارد على هيكلة قطاع الكرة فى الموسم الجديد، وخريطة التعاقدات واللاعبين الذين ينوى النادى ضمهم خلال الفترة المقبلة.



