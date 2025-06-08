شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الإسماعيلى فى كأس عاصمة مصر قبل مواجهة سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

فى الثامنة مساء اليوم، يستضيف استاد الدفاع الجوى مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بين فريقي الإسماعيلي وسيراميكا، في مواجهة مثيرة لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد الإسماعيلية انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

تأهل الدراويش إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، خلف حرس الحدود المتصدر بـ9 نقاط.

وخاض الإسماعيلي 5 مباريات، حقق فوزين وتعادلًا وتلقى هزيمتين، سجل لاعبوه 5 أهداف واهتزت شباكهم 3 مرات.

حسم الإسماعيلي تأهله لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كانت مباراتي الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين ثم خسر فى ذهاب نصف النهائى من سيراميكا بهدفين دون رد.

ويسعى فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، إلى مواصلة عروضه القوية والاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب والتأهل إلى النهائي للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين، حيث كانت النسخة الأولى على حساب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز سيراميكا في النسخة التالية على طلائع في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وعقد علي ماهر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق طالبهم خلالها بعدم الاستهانة بالاسماعيلي والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب فقط، مشيراً إلى أن التأهل للمباراة النهائية لم يتم حسمه بعد، وشدد علي ماهر على ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية واستغلال الفرص أمام المرمى.

على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلي مباراة الليلة تحت القيادة الفنية لـ تامر مصطفى، متمسكاً بالأمل حتى صافرة نهاية اللقاء، لتصحيح المسار أمام سيراميكا وتحقيق مفاجأة.