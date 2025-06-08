شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانا خفيفا فى فندق الإقامة بأمريكا استعدادا لودية باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق إقامة بعثة الفريق فى مدينة ميامي، وذلك في العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت أمريكا - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي، بقيادة خوسيه ريبيرو، على إقامة مران خفيف للاعبين، من أجل تجهيزهم لمواجهة باتشوكا المكسيكي الودية التي تقام مساء اليوم.

ويواصل الأهلي معسكره فى مدينة ميامي الأمريكية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مونديال الأندية يوم 14 يونيو الجاري.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.