شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازال ملف تجديد عقد عبد الله السعيد ، لاعب فريق الزمالك، على طاولة مجلس إدارة النادى، خاصة أن عقد اللاعب انتهى مع ناديه وأصبح لاعباً حراً بنهاية الموسم.

عبد الله السعيد يتمسك بعقد لمدة موسمين والزمالك يصر على موسم واحد

ويتمسك عبد الله السعيد بتجديد عقده مع الزمالك والاستمرار مع الفريق الفترة المقبلة، على أن يكون العقد الجديد لمدة موسمين، فى الوقت الذى يتمسك فيه الزمالك بأن تكون مدة العقد الجديد موسما واحدا.

وتكثف لجنة التخطيط مفاوضاتها مع عبد الله السعيد للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد، حتى يتم غلق هذا الملف، وحسم المفاوضات مع باقى الصفقات التي يسعى الأبيض للتعاقد معها في ميركاتو الصيف.

الزمالك يسعى لتجديد عقد نجمه لموسم إضافي وسط عروض محلية وخارجية

اللجنة تواصلت مع اللاعب بشكل مباشر، وأبدت رغبة واضحة فى تمديد عقده لموسم إضافي، في ظل القناعة التامة بإمكانياته الفنية وخبراته الكبيرة التي انعكست على أداء الفريق داخل الملعب، فضلًا عن تأثيره الإيجابي داخل غرفة الملابس، وقيادته للاعبين في فترات صعبة.

ويأتي تحرك الزمالك في هذا التوقيت تجنبًا للدخول في مفاوضات متأخرة قد تعطل الاستقرار الفني للفريق في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب تلقى بالفعل أكثر من عرض شفهي من أندية داخل الدوري المصري وخارجه، في انتظار حسم موقفه مع القلعة البيضاء.