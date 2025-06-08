شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: إجمالي المترددين على مراكز الشباب أول وثاني أيام العيد 17.3 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مراكز الشباب على مستوى الجمهورية إقبالًا متزايدًا خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وبلغ عدد المترددين على الفعاليات والأنشطة التي تُنظم ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" نحو 4 ملايين و300 ألف مواطن، وسط أجواء من البهجة والمشاركة المجتمعية الفعّالة. وبذلك يصل إجمالي عدد المترددين على مراكز الشباب خلال أول وثاني أيام العيد إلى 17 مليوناً و300 ألف مواطن، منهم 10 ملايين أدّوا صلاة العيد داخل مراكز الشباب، و7.3 مليون شاركوا في الفعاليات المتنوعة التي تُقدمها المبادرة.

وتواصل المبادرة، التي تنفذها الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المديريات، تقديم أنشطتها الثقافية والترفيهية والرياضية في مختلف المحافظات، بما يخدم جميع أفراد الأسرة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الإقبال المستمر على مراكز الشباب خلال أيام العيد يجسّد ثقة المواطنين في الدور الحيوي لهذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تطوير برامجها وخدماتها، بما يلبّي احتياجات كافة الفئات العمرية ويعزز من دور مراكز الشباب كمراكز خدمة وتنمية مجتمعية متكاملة.