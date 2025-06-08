شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد السكندرى والفتح المغربى فى ربع نهائي بطولةBAL للسلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فرق كرة سلة الاتحاد السكندرى مع الفتح الرباط المغربى، اليوم الأحد، فى ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية BAL والتي تقام بجنوب أفريقيا.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والفتح الرباط المغربى

تقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على أن يلتقى الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة الجيش الرواندي وريفرز هوبرز فى نصف النهائي الخميس المقبل.

وكان الاتحاد السكندرى تغلب على أهلى طرابلس في المباريات الترتيبية نتيجة 85– 74

ويشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعب وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.