شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا الأغلى في قائمة الزمالك بعد رحيل زيزو إلى الأهلي.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

خطف نبيل عماد دونجا ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المركز الأول في قائمة أغلى لاعبي القلعة البيضاء، بقيمة تسويقية وصلت إلى مليون و300 ألف يورو، وذلك بعد رحيل أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي وخروجه من قائمة الزمالك.

خروج أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق من قائمة القلعة البيضاء وانضمامه إلى الأهلي بشكل رسمي عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك أثر على القيمة التسويقية للفريق الأبيض، حيث تراجعت قيمة قائمة الزمالك من 15 مليوناً و650 ألف يورو، إلى 11 مليوناً و650 ألف يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لأحمد سيد زيزو 4 ملايين يورو.

وجاء ترتيب أغلى 5 لاعبين في الزمالك بعد رحيل زيزو كالتالي:

1ـ نبيل دونجا: مليون و300 ألف يورو

2ـ أحمد الجفالي: 750 ألف يورو

3ـ حمزة المثلوثي: 700 ألف يورو

4ـ حسام عبد المجيد 600 ألف يورو

5ـ محمد حمدي: 500 ألف يورو

ويحتل الزمالك المركز الثالث في قائمة أغلى فرق الدوري من حيث القيمة التسويقية حالياً، وجاءت أعلى 5 فرق في الدوري كالتالي:



ـ الأهلي: 49 مليونا و650 ألف يورو

ـ بيراميدز: 19 مليونا و980 ألف يورو

ـ الزمالك: 11 مليونا و650 ألف يورو

ـ سيراميكا: 10 ملايين و830 ألف يورو

ـ المصري: 9 ملايين و550 ألف يورو.