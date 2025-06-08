زيزو: الأهلي عنوان النجاح وفرصة لكتابة التاريخ وأنتظر بشغف المشاركة بالمونديال

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تحدث أحمد مصطفى زيزو ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، الذي التحق بمعسكر إعداد الأهلي في أمريكا استعدادًا لكأس العالم للأندية، للموقع الرسمي ومنصات النادي بحوار شامل، عبر فيه عن سعادته الغامرة بالانضمام للفريق، مؤكدًا أن الأهلي فرصة ذهبية أمام أي لاعب لتحقيق النجاح ولكتابة التاريخ.

زيزو: اخترت الأهلي بشغف ولا أخشى الضغوط.. واللقب تيمّنًا بأسطورة القلعة الحمراء

في البداية قال زيزو ، سعيد للغاية ومتحمس لخوض أول مباراة بقميص النادي الأهلي، وأشعر بحماس وشغف كبير لبداية تحدٍّ جديد مع الفريق، وأتطلع لتقديم بداية قوية مع الأهلي.

وأضاف نجم الأهلي الجديد، أنه حصل على لقب زيزو من والده الذي كان يرتدي القميص رقم 10 وكان يعشق الكابتن عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق، وأنه حصل منه على نفس لقبه.

زيزو: اخترت الأهلي رغم العروض المغرية لكتابة تاريخ جديد وتحقيق البطولات بدعم الجماهير

وأوضح زيزو أن مفاوضات الانضمام للأهلي كانت إيجابية للغاية، وحاليًّا أضع كامل تركيزي في عملي بالملعب، ولم أتأثر بأي ضغوط خلال هذه الفترة، وكان لدي حماس كبير لارتداء قميص الأهلي.

وأضاف، "كنت أمتلك عروضًا عديدة بمقابل مالي كبير، ولكني اخترت الأهلي لأنني أرغب في كتابة تاريخ جديد وتحقيق بطولات وشعبية داخل وخارج إفريقيا، وهو ما جعل الأهلي أفضل اختيار بالنسبة إليَّ".

وعن دور والده في انضمامه للأهلي، أكد أنه كأي أب يتمنى أن يرى ابنه فى المكان الأفضل، وأن يراه الأحسن في الدنيا، وقد ساعدني بشدة خلال الفترة الماضية.

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وتابع زيزو، "سعيد للغاية بـ دعم جماهير الأهلي.. ورد الفعل على أنباء انتقالي للفريق جعلني أشعر بحماس كبير، وأعتقد أن حجم جماهيرية وكيان النادي الأهلي قد ظهر بشدة من خلال نسب المشاهدة والتفاعل مع فيديوهات انضمامي للفريق، ووصولي لهذا الرقم القياسي كان بفضل جماهير الأهلي التي أتمنى أن أسعدها بشكل عام".



وأشار زيزو إلى أن أغلب لاعبي الفريق تواصلوا معه وقدموا له التهنئة على انضمامه للأهلي، وأنه يرتبط بعلاقات وطيدة مع الجميع منذ فترة طويلة، وأنه قريب منهم جميعًا.

واستكمل: أي شخص يريد أن ينجح ويكتب التاريخ من الطبيعي أن يختار الانضمام للأهلي.. وسعيد للغاية بهذه الخطوة.

وعن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى، أكد أنه يشعر بحماس كبير، ويتمنى أن يقدم الفريق بطولة كبيرة وأن يسعد الجماهير، مؤكدًا أن اللعب في هذه البطولة مع فريق كبير بحجم الأهلي يمثل له إضافة كبيرة.

وعن مواجهة فريق إنتر ميامي الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي قال: تركيزي الأساسي أن أظهر بشكل مميز في أول مباراة لي مع الأهلي بغض النظر عن المنافس.. وكنت أتطلع دائمًا للتواجد في مثل هذه البطولات الكبيرة، والأهلي منحني هذه الفرصة.. أعتقد أن الفريق يستعد جيدًا وهناك جهاز فني يحضر للمباريات بقوة، وكلنا سوف نتعاون من أجل تقديم أفضل ما يمكن لإسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن الأهلي يتواجد في مجموعة قوية وتضم فرقًا مميزة، ولكن سيتم التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وأن وجود جهاز فني جديد يجعل الجميع يسعى بكل قوة من أجل تقديم أقصى ما لديه، ووجود أسماء متميزة في كل المراكز ظاهرة إيجابية وتساعد على الفوز بالبطولات.

وعن الموسم القادم قال: أتمنى أن نكون موفقين وأن نفوز بكل البطولات والألقاب بشكل عام، وبالتأكيد التحديات صعبة ولكننا سوف نقدم كل ما لدينا.

وأشار زيزو إلى أنه كان يأمل في اللعب بجوار نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة وأنه يمتلك ذكريات عديدة عن كأس العالم للأندية وشرف كبير لي اللعب فيها مع الأهلي.. وأتذكر هدف الكابتن محمد أبو تريكة في مرمى كلوب أمريكا، وقد تمنيت اللعب بجانبه، وبإذن الله نتمكن من تحقيق إنجاز جديد، وقد شعرت بسعادة كبيرة بعد مساندة الجماهير، وهو ما منحني دوافع كبيرة في بداية مشواري مع الفريق.. أنا لا أطيق الانتظار لخوض أول مباراة لي، والجميع هنا في قمة التأهب لبداية المشوار.

وفي ختام حديثه وجه زيزو رسالة إلى إلى جماهير الأهلي أكد خلالها أنه شرف كبير له التواجد في النادي، وأنه سوف يقدم كل ما لديه، وأن الأهلي سوف يسعى لبذل كل ما يمكن خلال البطولة لإسعادهم.