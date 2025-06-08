شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من رحلة زيزو من مصر إلى أمريكا للانضمام لمعسكر الأهلي بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت رحلة أحمد مصطفى زيزو لاعب النادى الأهلى الجديد، من مصر إلى أمريكا والانضمام لمعسكر المارد الأحمر استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من المشاهد منذ الإعلان عن انتقاله.

الأهلي يعلن عن انضمام زيزو

وأعلن النادى الأهلى تعاقده مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم فى صفقة انتقال حر.

ونجح مسئولو الأهلى فى قيد أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى قائمة الفريق المشاركة فى كأس العالم للأندية بعد إنهاء إجراءاته محلياً.

زيزو إلى مطار القاهرة

نشر أحد أصدقاء أحمد مصطفى "زيزو" المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى صورة للاعب خلال التوجه إلى مطار القاهرة للانضمام إلى بعثة المارد الأحمر فى أمريكا التى تشارك فى منافسات كأس العالم للأندية.



زيزو فى طريقه لمطار القاهرة



زيزو فى ميامى زيزو فى ميامى وصل أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إلى مدينة ميامي قادمًا من القاهرة، بعد الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه. زيزو بقميص الأهلى فى أمريكا أحمد سيد زيزو فى معسكر الأهلى