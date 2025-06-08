شكرا لقرائتكم خبر عن صورة أفشة تزين شوارع أمريكا قبل مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينت صورة محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى ، شوارع أمريكا قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها 14 يونيو الجارى فى الولايات المتحدة بمواجهة الأهلى وإنتر ميامى الأمريكي.

وظهرت صورة محمد أفشة على إحدى اللوحات الإعلانية عن مباراة الأهلى مع بورتو البرتغالى التي تجمعهما في دور المجموعات بكأس العالم للأندية، المقرر لها 23 يونيو الجارى.



صورة أفشة فى شوارع أمريكا

وتضم قائمة الاهلى لمواجهة باتشوكا الودية كلاً من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، مصطفي مخلوف.

في الدفاع: أشرف داري، مصطفى العش، محمد هاني، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد رمضان، ياسر إبراهيم الذي لم يتحدد موقفه بشكل نهائي.

في الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، محمد علي بن رمضان، أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، محمود حسن "تريزيجيه".

في الهجوم: نيتس جراديشار.

غياب ثلاثي الأهلي عن ودية باتشوكا قبل مواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

فيما تأكد غياب الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى وأحمد مصطفى زيزو وإمام عاشورعن المشاركة فى مباراة باتشوكا الودية، بعدما تلقى المارد الأحمر إخطارًا رسميًا من الجهاز الفنى للمنتخب الفلسطينى يفيد باستمرار تواجد المهاجم وسام أبو على فى معسكر الفدائى، وتأجيل انضمامه إلى معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا فى الولايات المتحدة استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.