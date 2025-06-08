شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل على ماهر أمام الإسماعيلى قبل لقاء الليلة بكأس عاصمة مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

يخوض على ماهر، المدير الفنى لفريق سيراميكا، تحديا جديدا أمام الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إطار إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وتعد مباراة اليوم هى الخامسة عشرة بين على ماهر والإسماعيلى في جميع المسابقات، حيث سبق أن واجه على ماهر الإسماعيلى في 14 مناسبة سابقة، حقق الفوز فى 3 مباريات وسقط في 3 لقاءات وحسم التعادل 8 مواجهات ليسيطر على معظم المباريات، سجل لاعبو على ماهر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وقاد على ماهر 6 أندية في مواجهات الإسماعيلى هي كل من "الأسيوطى، سموحة، إنبى، المصرى، مودرن فيوتشر، سيراميكا"، وتعد مباراة اليوم الثانية مع سيراميكا أمام الإسماعيلى بعد لقاء الذهاب الذى انتهى منذ أيام بفوز سيراميكا بهدفين دون رد.

ويسعى فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر إلى مواصلة عروضه القوية والاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب والتأهل إلى النهائي للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين، حيث كانت النسخة الأولى على حساب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز سيراميكا في النسخة التالية على طلائع في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وعقد علي ماهر جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بعدم الاستهانة بالإسماعيلي والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب فقط، مشيراً إلى أن التأهل للمباراة النهائية لم يتم حسمه بعد، وشدد علي ماهر على ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية واستغلال الفرص أمام المرمى.



على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلي مباراة الليلة تحت القيادة الفنية لـ تامر مصطفى، متمسكاً بالأمل حتى صافرة نهاية اللقاء، لتصحيح المسار أمام سيراميكا وتحقيق مفاجأة.