الامارات | "إيقاف وتغريم واستبعاد" خالد الظنحاني وسلطان عادل من المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الإماراتي خلال اجتماعها اليوم الأحد إيقاف لاعب الشارقة خالد الظنحاني ولاعب شباب الأهلي سلطان عادل خمس مباريات في المسابقات المحلية وتغريم كل منهما 500 ألف درهم، واستبعادهما من قائمة المنتخب الأول.

وقال اتحاد الكرة في بيان اليوم: "يأتي القرار وفقاً للائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية إذ قام كل من اللاعبين بارتكاب مخالفة داخل معسكر المنتخب بتاريخ 7 يونيو 2025".